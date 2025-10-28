Una cantautora con estrella

“Me gustaría mucho dedicarme a la música de forma profesional”, aseguró ayer con firmeza la joven leridana Eva Soriano Montes, de 14 años. El camino, plagado de éxitos en los últimos años, parece conducirla a los escenarios musicales. El último triunfo, el pasado sábado en la octava edición del concurso Música i Lletra (MiL) 'Ciutat de Xàtiva' para jóvenes cantautores, una cita ya consolidada en València que impulsa el talento joven y la creación musical de autor. Esta estudiante de 3º de grado profesional de la Escola Arts Musicals de Lleida se llevó el primer premio del concurso de canción en catalán, dotado con 1.000 euros, frente a los otros dos finalistas valencianos, mayores de 30 años. Al jurado le encantó su canción, El nen valent, que interpretó al piano en la final en el Centre Cultural de Xàtiva. “Es un tema que habla de un niño que tiene muchos sueños de futuro, aunque la vida no le resulta fácil, pero al final hay que superarse”, explicó la joven estudiante de piano, violín y canto. Superarse como ella misma, “apasionada por la música”, reconoció su padre, Francisco Soriano, que desveló que no resulta nada extraño que se pase doce horas el sábado o el domingo en casa estudiando solfeo y practicando con el instrumento. Tampoco se puso nerviosa en el escenario. “Toqué la última de los tres finalistas y tenía esperanzas de ganar”, comentó. Y es que en 2022 y 2023 ya se llevó sendos premios de piano y canto en el concurso anual que organiza el Liceu y el año pasado también ganó en Segovia el certamen Maestro Alonso de interpretación pianística.

La más joven en entrar en la Jove Orquestra de Ponent, con 13 años

Solo tiene 14 años pero Eva Soriano, alumna de 3º de ESO en la Escola Fedac, no es para nada una principiante musical. “Ya estoy acostumbrada a tocar ante el público”, comentó. De hecho, con 13 años superó las pruebas para entrar a formar parte de la Jove Orquestra de Ponent (JOP). “Me dijeron que era la intérprete más joven en formar parte de la JOP en sus casi quince años de historia”, aseguró. Su padre lo tiene claro: “Su vocación e ilusión por la música hace que disfrute al máximo”.