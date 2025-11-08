Un trabajo sobre el abuelo en la guerra, Premi Robert Capa

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Gerard Bellmunt Quintana (Les Borges Blanques, 1977) ganó ayer la segunda edición del Premi Robert Capa de investigación con un trabajo sobre la participación en la Guerra Civil y su posterior paso por campos de concentración de su abuelo Joan, nacido en Puiggròs en 1915. La obra es fruto de siete años de investigación de Bellmunt por archivos históricos y militares de todo el país. El ganador recibirá 2.000 euros de premio y un trofeo en esta iniciativa impulsada por el ayuntamiento de Aitona, con el apoyo del IEI y Fruiturisme. El jurado declaró desierta la categoría de mejor fotografía, entre las cinco presentadas al certamen. La cuarta edición de las Jornades Robert Capa arrancaron ayer en esta localidad del Baix Segre con una conferencia en el ayuntamiento a cargo de la fotoperiodista Sandra Balsells y una visita de alumnos de ESO a la Ruta Capa. Desde el consistorio destacaron la subvención de 20.462 euros recibida por parte del IEI para mejorar la señalización de este espacio, instalar elementos de seguridad y adecuar el aparcamiento. Hoy está prevista la jornada central (desde las 11.00 h) con un diálogo sobre fotógrafos de guerra y la mesa redonda Les dones i la guerra, con Sandra Balsells, Tània Batlló, Mónica Bernabé y Rosa Maria Calaf.