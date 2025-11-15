El Morera recibe 200 piezas y archivos de Benet Rossell

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Morera. Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida ha recibido uno de los legados más significativos de los últimos años para la escena artística catalana contemporánea: la donación de más de 200 piezas y archivos que formavan parte de la obra del artista leridano pluridisciplinar Benet Rossell (1937-2016). La cesión, formalizada este año, ha sido posible gracias a la labor de su viuda y compañera, Cristina Giorgi, que ha cumplido las últimas voluntades del creador.

El acuerdo de donación, firmado con el ayuntamiento de Lleida, permite incorporar a las colecciones del Morera un valioso conjunto de materiales que abarcan más de cinco décadas de producción artística. Estos constan de un conjunto de 150 piezas de artes plásticas creadas por Rossell entre 1960 y 2007; 76 películas de su producción audiovisual rodadas entre 1969 y 2016; y un importante fondo documental vinculado a la figura del artista que incluye copias de películas en las que participó como actor, documentales sobre su figura y obra y grabaciones de los homenajes recibidos de 1973 al 2022.

El Morera acoge el martes (a las 18.00 horas) el acto de presentación del legado. Representantes del equipamiento, así como del Mnac y el Macba conversarán acerca de Rosell y su figura.