Maratón de piano durante 14 horas

“Para tocar este motivo 840 veces seguidas, sería prudente prepararse de antemano, en completo silencio”, reza la partitura original de Vexations, del compositor francés Erik Satie (1866-1925). Se trata de una pieza conformada por 152 notas, distribuidas en cuatro líneas de pentagrama y sin indicar ningún instrumento. Pero esta peculiar directriz, la de ser interpretada sin descanso, la convierte en una composición extraordinaria. El pianista leridano Joan Bagés aceptó ayer el reto y, durante 14 horas, repitió el mismo fragmento en un piano de cola, en el último piso del Museu Morera de Lleida. El concierto –o más bien, la performance– comenzó a las 10.00, por lo que Bagés no debía levantarse de la banqueta hasta la medianoche de hoy. “La obra representa liberarse de cierta tradición y dejarse llevar por el sonido. Es un reto físico, mental y emocional”, aseguró antes de empezar, y explicó que tuvo que prepararse los días previos a nivel nutricional. El intérprete contó con el acompañamiento del Quartet Prysma, que intervino en varias ocasiones para transformar la percepción de la repetición. Más de 250 personas acudieron al museo a lo largo de la jornada para disfrutar del recital. La propuesta se enmarcó en el Any Viñes, que conmemora el nacimiento del músico, íntimo amigo de Satie.