El Any Viñes hace parada en Barcelona y París

La 5ª edición del proyecto Reintèrprets organizó el domingo en Barcelona una jornada de divulgación acerca del pianista leridano Ricard Viñes, en el marco del Any Viñes, que conmemora el 150 aniversario de su nacimiento. La cita, impulsada por la Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (Acimc), incluyó cuatro conferencias, una mesa redonda, un concierto y el estreno de diferentes vídeos sobre el pianista. El acto contó con la presencia y participación del comisario del Any Viñes, Màrius Bernadó. Asimismo, la artista leridana Sonia Alins y el ilustrador Juanjo Barco expusieron en el Auditori de Lleida una colección obras de arte elaboradas a mano sobre Viñes. Paralelamente, el lunes, la Fondation Louis Vuitton organizó en París un seminario de investigación durante el que también se abordó la figura del músico leridano.