Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Joan Dausà ha anunciado este miércoles a las 19 de la tarde su nueva gira para el próximo verano, donde estrenará su nuevo álbum, 'Inmortals'. El cantautor barcelonés, que llenó el Palau Sant Jordi y el Vistalegre de Madrid el año pasado, hará parada en Lleida el 19 de junio en el marco del Magnífic Fest.

Cartell del Magnífic Fest 2025.Magnífic Fest

Coincidiendo con la ocasión, el festival leridano ha anunciado el resto de los artistas que faltaban por confirmar, después de que revelaran que Love of Lesbian, Tú Otra Bonita, The Molotovs, KITAI y Alison Darwin actuarían en el festival . Más allá de Joan Dausà, el Magnífic Fest contará con otro artista de lujo: los granadinos Lori Meyers, el mítico grupo de pop-rock de los 2000s.

También actuarán las bandas Éxtasis y Sobrezero y los catalanes Svetlana.

Una cata de los grupos del Magnífic Fest

Repasamos algunas de las canciones más conocidas de los artistas confirmados por el Magnífic Fest del 2026:

Joan Dausà

Dausà puso el año pasado el colofón de su historia con Judit, de la canción 'Jo mai mai', probablemente la más conocida del cantautor, donde se imaginaba un reencuentro entre los dos personajes.

Lori Meyers

La banda granadina comparaba el efecto del alcohol con el enamoramiento en 'Emborracharme', del 2013.

Éxtasis

El trío de cantantes estrenaba hace 1 mes esta canción de desamor, que seguro que sonará en el festival.

Svetlana

El dúo barcelonés tiene una versión catalana, queer y desenfadada con Alosa del mítico 'Aserejé' de las Ketchup.

Sobrecero

El grupo hace bien poco sacó 'Hasta que el mundo estalle', uno de sus nuevos temas que harán bailar en todo el festival con el ritmo frenético de la batería y la guitarra en su estribillo.