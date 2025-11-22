Casi 500 alumnos del Urgell hacen Talleres de Rap Antirracista

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

491 alumnos de tercero de Eso de 8 centros de secundaria y educación especial de la comarca del Urgell (Lleida) están haciendo Talleres de Rap Antirracista, dentro del XXV Programa Comarcal de Apoyo a la Educación (PCSEU) del curso 2025-26.

Lo hace en noviembre y diciembre la escuela popular itinerante 'Versembrant', organizada por el Consell Comarcal de l'Urgell con apoyo del Departament de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, informa este sábado el Consell en un comunicado.

El objetivo es fomentar la conciencia crítica de la juventud y "poner la estética al servicio de la crítica en un proceso creativo" de los alumnos.