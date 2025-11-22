El Morera recibe más de 700 originales del artista leridano Jordi Gort

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Museu Morera de Lleida acoge el próximo viernes, 28 de noviembre, la presentación de la donación de la obra del ilustrador y escritor Jordi Gort (Lleida, 1960-2013). Se trata de una entrega de 752 dibujos originales del artista leridano que incluyen piezas de las diferentes ediciones de su serie más conocida, Extractes del Manual de Supervivència Estel·lar, además de los fanzines autoeditados como Autoedicions catalanes, cómics e ilustraciones diversas entre las cuales destacan el conjunto de cartas del Tarot y el horóscopo chino. El acto tendrá lugar a las 18.00 horas y su conducción correrá a cargo de Montse Gort, hermana del dibujante, y el poeta y escritor Amat Baró, divulgador y especialista en la obra de Jordi Gort.