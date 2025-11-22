El Govern impulsa un plan piloto para revitalizar el comercio de centros históricos

Publicado por REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Los consellers de Territorio y de Empresa de la Generalitat, Sílvia Paneque y Miquel Sàmper, han presentado este sábado en Vilafranca del Penedès (Barcelona) la prueba piloto de un plan para revitalizar el comercio en los centros históricos de las ciudades catalanas, que cuenta con 800.000 euros, informa Empresa.

La voluntad del plan es integrar la revitalización del comercio dentro de la planificación urbanística de los municipios y crear instrumentos de planificación comercial y urbanística, para garantizar una oferta comercial "viva y equilibrada".

Además, prevé herramientas de diagnóstico previo con el fin de alinear el urbanismo y las necesidades comerciales de cada zona y poder diseñar estrategias adaptadas a la realidad de cada municipio.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Sàmper ha destacado que el comercio "es un elemento esencial en la gestión urbanística de los barrios y ciudades" y que el cambio de paradigma pasa por trabajar la planificación comercial juntamente con la urbanística.

Paneque se ha referido a la vivienda que "genera actividad económica, transforma barrios, reactiva espacios urbanos y, sobre todo, crea las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida con dignidad en entornos seguros y cohesionados".

EN 12 CAPITALES DE COMARCA

La prueba piloto se hará en 12 capitales de comarca: Amposta, Tortosa, Valls, el Vendrell (Tarragona), Balaguer, la Seu d'Urgell (Lleida) Berga, Igualada, Manresa, Vilafranca del Penedès (Barcelona), Figueres y Olot (Girona).

Todos recibirán una subvención de 40.000 a 80.000 euros para desarrollar estas herramientas urbanísticas, que van desde un mapa del tejido comercial existente y el análisis cualitativo de esta oferta hasta la elaboración de planes especiales de usos y actividades.

PLA DE BARRIS I VILES

Esta prueba piloto se enmarca en el Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, que promueve la regeneración urbana y social de los barrios con más vulnerabilidad.

El programa apuesta por la mejora urbana, ambiental y social de barrios y pueblos de Catalunya, y que los ayuntamientos detecten las necesidades y orienten las intervenciones.