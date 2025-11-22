Iconos de la música negra, en el Ponent Roots Festival

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 14ª edición del Ponent Roots Festival calienta motores para su celebración, los días 12 y 13 de diciembre en Lleida. La ciudad se convertirá de nuevo en escenario de referencia de la música negra gracias a este certamen, que vuelve a celebrarse a finales de año, después de haber trasladado su 13ª edición al pasado mes de enero.

La programación combinará figuras icónicas del género con nuevas voces del panorama actual. La sala Cotton acogerá la mayoría de conciertos, previstos para el viernes 12, a partir de las 22.00 horas. El cantante enmascarado Tito Ramírez abrirá la velada junto a Los Verdaderos Reales con un directo incendiario que combina tradición, modernidad y una estética tanto personal como inconfundible, a ritmo de soul, mambo, boogaloo y R’n’B. Por su parte, el icono del ska británico Natty Bo (además de ser el líder de Ska Cubano y Top Cats) actuará junto a Soweto, la banda de referencia del ska y el rocksteady en Catalunya. Además, está previsto el concierto de Roof Bandits, uno de los grupos emergentes más explosivos de la escena, que acercarán a Lleida un sonido fresco y soulful, que navega entre el groove contemporáneo y la esencia clásica. Finalmente, el DJ Set de Miqui Puig cerrará las actuaciones de la noche con una sesión que atraviesa géneros, épocas y referencias diversas. La entrada anticipada para la cita del día 12 cuesta 22 € y 25 en taquilla.

Al día siguiente, el sábado 13, a las 12.00 horas, el bar Hoppers de Lleida será escenario de la presentación del libro Grans Fracassos, de Txarly Brown, una recopilación de su obra gráfica vinculada a la escena jamaicana. Finalmente, tendrá lugar un vermut musical en una sesión de vinilo a cargo del mismo Brown y Juanska Selector.