L´Única de La Seu programa 9 espectáculos hasta junio

La sala de teatro L’Única de La Seu d’Urgell presentó ayer la segunda temporada cultural profesional desde que abrió puertas el pasado año. El ciclo abarcará de noviembre hasta junio y los espectáculos se han programado siempre el último fin de semana de cada mes. Esta regularidad responde, según explicaron ayer los responsables de la sala, al objetivo de “fomentar la creación de hábitos de consumo cultural y facilitar el acceso a la comunidad de la ciudad a espectáculos teatrales profesionales de forma regular y los fines de semana”. Con un aforo de 45 personas, el programa “apuesta por espectáculos de artistas locales y nacionales, con temáticas sociales, calidad artística y diversidad en géneros teatrales”, añadieron.

La temporada la iniciará el músico Lluís Cartes (28 de noviembre a las 20h) presentando el proyecto Poetes. Los responsables recordaron que el nombre del espacio nació para reivindicar “la única sala con equipo técnico propio pensada específicamente para la exhibición de artes escénicas y con programación regular en el Pirineo catalán”. Las entradas cuestan a partir de 11 euros.