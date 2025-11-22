Joan Carles González Pujalte, Premio Màrius Torres de poesía: «Veo en la figura de Màrius Torres una sensibilidad parecida a la de mi propia poética»

«Veo en la figura de Màrius Torres una sensibilidad parecida a la de mi propia poética» - PAU PASCUAL

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ha sido reconocido con el Premio Màrius Torres de Poesia por su obra ‘Tríptic de George Dyer’. ¿Esperaba recibir este galardón?

Para nada, para mí es un honor. Yo escribo, y cuando tengo obra suficiente, la presento a uno o varios premios. Después intento olvidarme de ello y seguir con mi vida.

¿Era la primera vez que se presentaba?

Aunque soy de Mataró, este es un premio reconocido entre quienes escribimos poesía, así que ya lo había intentado en otras ocasiones. Ya tenía una cierta relación con la ciudad porque había publicado libros con Pagès Editors para la colección Biblioteca de la Suda.

Su obra se inspira en el pintor Francis Bacon y la relación con su modelo, George Dyer. ¿Por qué se basó en ellos?

Lo que me interesaba no era tanto la historia de Bacon, sino la forma de construir el poema. Me basé en la idea de sus trípticos, en su estructura pictórica y en cómo podía trasladar eso a la poesía.

Ha hablado del deseo de trasladar esa pincelada de Bacon al lenguaje poético.

Soy historiador del arte, así que Bacon siempre ha estado muy presente en mi vida. Él dejaba que las formas surgieran en el cuadro y luego las iba modelando de manera casi accidental. Yo hago algo parecido con las palabras.

¿Temió que el jurado no comprendiera su propuesta?

Sí, porque la poesía requiere un enorme esfuerzo de comprensión. No se trata de entenderlo todo, sino de encontrar ese fragmento que te interpele.

¿Qué representa para usted Màrius Torres como poeta?

Es uno de los grandes clásicos de nuestra poesía y su obra dignifica profundamente el catalán. Veo en él una sensibilidad cercana a mi propia poética.