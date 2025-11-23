Los coros del álbum ‘Lux’, de Rosalía, con acento leridano

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Hace justo un año, en noviembre de 2024, Rosalía, la artista catalana más internacional, eligió al Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana para grabar los coros de su nuevo álbum, Lux, cuando todavía estaba en mantillas. En tan solo un día, el Cor, dirigido por Xavier Puig –originario de Cervera–, grabó su participación en ni más ni menos que diez de las 18 canciones que incluye la versión física del disco (es decir, su versión completa, pues en las plataformas digitales tan solo aparecen 15). Cantar los coros para Rosalía “es un honor, supone una difusión enorme (de la formación) y los cantantes están muy emocionados, sobre todo aquellos que la siguen”, explicaba Puig durante el making-off de la sesión de grabación en un vídeo subido en el Instagram @corcambrapalau. El Cor fue convocado bajo un gran secretismo, de hecho, algunos de los cantantes aseguraban no tener “mucha información” al respecto de las canciones que estaban registrando. La de Sant Esteve Sesrovires incluso llegó a aparecer por sorpresa durante la jornada. “No solo está con nosotros, sino que está dirigiendo la grabación, indicando qué fragmentos registrar y cómo quiere que sean”, relataba Puig.

Fue Rosalía quien solicitó la participación del Palau de la Música para Lux. De hecho, la artista mantiene un vínculo con la institución desde 2015, cuando “participó en nuestros conciertos educativos para escuelas y familias”, revela a SEGRE Judith Pi, adjunta a la dirección general del Palau. En los últimos años, Rosalía ha colaborado en varias ocasiones con las diferentes formaciones y la grabación con el Cor de Cambra “fue muy intensa y toda una experiencia. Es muy emocionante conservar este vínculo con Rosalía y ella siempre se ha mostrado muy emocionada de trabajar con nostros”, añade Pi.

No es la primera vez que Rosalía confía en el talento de Ponent. En 2019, Arnau Soria, oriundo de Balaguer, fue jefe de producción del videoclip Fucking Money Man –un doble single que agrupaba el primer tema en catalán de la cantante, Milionària, y Dio$ No$ Libre Del Dinero–.