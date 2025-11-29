La Julià Carbonell elige a sus talentos emergentes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) anunció ayer los ganadores de su primer Concurs de Composició, jóvenes músicos que formarán parte de la Acadèmia OJC 2026. En la modalidad de composición, ganó Ferran Lluís Martínez, por la obra De l’erm al poble (estampa simfònica), que propone una obra inspirada en Guinedilda de Cervera (figura clave en la fundación de la ciudad). Por su parte, Agathe Casals se hizo con la modalidad de orquestación por En verlaine mineur de Ricard Viñes. Las obras premiadas se podrán escuchar en diferentes conciertos de la programación de la OJC, como el 25 de enero, en el Paranimf de la Universitat de Cervera y con motivo del Mil·lenari de Cervera.