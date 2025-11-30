Abre la Feria del Libro con presencia leridana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México) abrió ayer sus puertas con Barcelona como invitada de honor de este año. La puerta de entrada al salón está inspirado en las plazas porticadas con la que la Ciudad Condal quiere “sorprender al mundo”. La feria cuenta con presencia leridana de la mano de Pagès Editors, que participa con la directora, Eulàlia Pagès, Àngels Marzo (editora), Glòria Flix (directora comercial) y de la escritora Mercè Ibarz, natural de Saidí. Pagès es una de las editoriales catalanas con representación en este evento, además de Milenio y Salòria. El cantautor de Solsona Roger Mas también estará presente en la FIL de Guadalajara con un concierto acompañado de la Cobla Sant Jordi, una de las formaciones más sólidas y con mayor proyección de Catalunya. El pabellón catalán tiene más de 1.800 m2. La FIL cierra el día 7 de diciembre.