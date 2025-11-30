‘Corazón contento’ con el Mamapop

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida volvió a llenarse ayer de solidaridad con la investigación del cáncer de mama en las primeras dos sesiones del Mamapop. La Llotja de Lleida vibró a ritmo de los éxitos de los años 60 y 70 con canciones de Marisol, Los Brincos, Massiel, Los Bravos, Duo Dinámico, Rocío Dúrcal, Nino Bravo, Los Sírex o Fórmula V, entre muchos otros. Una de las novedades de la undécima edición del espectáculo fue la incorporación del talento de los músicos de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida junto con la habitual actuación de la Orquestra Simfònica del Conservatori L'Intèrpret que acompañaron a los artistas. En total, más de una treintena de participantes bajo la dirección musical de Josep Maria Bossa y la dirección artística del fundador y coordinador del Mamapop, Manel Simon. Tras las dos sesiones de ayer, hoy habrá otra. En la pasada edición alcanzó los 5.000 espectadores y la donación lograda por Mamapop ha sido de 319.360 € en diez años, de los que 86.560 € fueron de 2024. Estas cifras han convertido al evento como la principal fuente de financiación privada del IRBLleida en la investigación del cáncer de mama. Desde hace tres años, también del Institut d’Investigación Sanitària Pere Virgili de Tarragona, con lo que la recaudación total alcanza los 373.935 €.

Nuevo pase hoy y dos más el 10 de enero

La Llotja acogerá hoy un nuevo pase a las 19.00 horas, con muy pocas plazas libres. La cita de enero, el día 10, se ha ampliado con una sesión más: a las 18.00 horas (con pocos tickets aún disponibles) y otra a las 21.00 horas. Las entradas se pueden comprar en www.mamapop.cat o en las instalaciones de L’Intèrpret y de Inlingua.