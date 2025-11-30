Els Estinclells de Verdú estrena un sistema de visitas libres con audioguía

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

❘ Verdú El complejo arqueológico Els Estinclells de Verdú inauguró ayer las actuaciones de mejora y adecuación del yacimiento ibérico, que incluyen la implementación de un sistema de visitas libres con el cual cada usuario obtiene un código numérico, que abre la puerta de acceso y permite una exploración autónoma de 30 minutos con audioguías digitales activadas mediante códigos QR en el móvil. También se han consolidado los vestigios originales del siglo III a. C., como desbroce, excavación y protección de estructuras, entre otros. Los trabajos se han llevado a cabo desde 2021 con una inversión de más de 403.000 euros de la Generalitat.

El acto coincidió con una jornada de arqueología experimental en la que el público presenció el encendido de un horno que replica otro excavado en el Penedès con una carga de más de 300 piezas cerámicas ibéricas elaboradas por ceramistas de Verdú. Ramon Cardona, concejal de Cultura y miembro del equipo de investigación, explicó que “la cocción busca alcanzar los 980 grados, en un horno de más de dos metros de diámetro y un metro de altura, un reto económico y técnico que no es el primero, pero sí el de mayores dimensiones”.

En cuanto al yacimiento romano, Mireia Pinto, doctora en Arqueología y presidenta de Estinclellsdifusió, destacó que en la última campaña de excavación, en la que cinco arqueólogos han trabajado durante dos semanas, se ha delimitado el espacio hacia el norte y ha aparecido una de las habitaciones de una de las casas principales, pintada y decorada con estucos romanos. El año que viene está previsto que la Diputación retire el asfalto de la vieja carretera que permitirá unir todo el yacimiento.