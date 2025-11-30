La librería El Genet Blau celebra su 25 aniversario

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La librería Genet Blau de Lleida vivió ayer una jornada muy especial e invitó a la ciudadanía a celebrar sus 25 años. Para ello, organizó dos actividades para grandes y pequeños con Contes amb gust de pastís y, a continuación, soplaron las velas y brindaron “por 25 años más”. Una efeméride que celebraron en su nuevo local, donde se trasladó el pasado marzo, en el número 44 de la avenida Blondel. En noviembre de 2000, Roser Trepat y Eva Esteve levantaron la persiana en la calle Ballester de un Genet Blau centrado en libros antiguos y de segunda mano. Pocos años después se trasladó a Blondel y, en 2018, Mertxe París se hizo cargo del negocio ya plenamente especializado en obra infantil y juvenil.