Los Premis Culturàlia más musicales

El Teatre Ateneu de Tàrrega se llenó anoche de público en la 27 edición de los Premios Culturàlia, gala que organizan el Centro Cultural y el ayuntamiento para reconocer la labor social y cultural de personas y entidades. Los galardonados fueron el forjador Josep Castellana Niubó, autor del galardón (premio al artista), que puso en valor el trabajo en equipo; el divulgador musical Josep Lluís Boleda (galardón a la persona), que reconoció que la música es su gran pasión y, aún más, poder compartirla; el programador de jazz Josep Mestres Duran (premio targarí fora vila), que calificó la música como una experiencia divina que hace que el tiempo se pare; el Grup Sardanista Estol de Agramunt por su 30 aniversario (premio comarcal), que reivindicó potenciar la sardana y, finalmente, la Universitat de Lleida por su 725 aniversario (galardón intercomarcal), cuyos portavoces destacaron que es “un motor histórico de progreso y de cohesión del territorio”.

El director de los Premis Culturàlia, Antoni Palou, dijo que esta edición está marcada por la música con tres galardonados de esta disciplina: clásica, tradicional y contemporánea, y aseguró que “la cultura nos muestra el camino”. Por su parte, el presidente del Centre Cultural, Pep Vall, aseguró que todos los galardonados representan “los valores de nuestro país: la bonhomía, la sensibilidad y la firmeza”. Finalmente, la alcaldesa, Alba Pijuan, afirmó que “en un mundo oscuro, la cultura nos trae la luz: nos hace más tolerantes, más ricos en conocimientos y más abiertos de mente”. La gala contó con la asistencia del presidente de la Diputación, Joan Talarn.

Aplaudido y sentido homenaje póstumo a Xavier García

Los Culturàlia rindieron homenaje póstumo a Xavier García, que falleció en mayo en un incendio en su casa. Lo hicieron con la lectura de su escrito dedicado a Guantxo a cargo de Montse Rubinat con una proyección de fotos del reconocido escritor. La gala, conducida por el actor Robert Gobern y Mireia Ribó, contó con la actuación musical de Lo Dixie. La escenografía, de Llorenç Corbella (Passerell) jugó con la luz y los tonos dorados mientras que los audiovisuales de Marc Andreu destacaron el trabajo de los premiados. La gala fue retransmitida por Lleida TV.