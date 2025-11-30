Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

‘Un Nadal per estimar’ es la canción que el Grup SEGRE lanza mañana para felicitar las fiestas. El tema está escrito e interpretado por el músico de Balaguer Pau Culleré y cuenta con la colaboración del coro de niños de la escuela de música leridana L’Intèrpret.

¿Qué mensaje quería transmitir con esta canción?

He intentado crear un tema que hablara de cómo se vive la Navidad en Lleida. Quería reflejar en la letra su paisaje tan característico y los rasgos que la identifican y, su la vez, reivindicar valores como la paz, el amor y el hecho de estar en familia, porque es una época que invita a eso.

¿Se trata de un villancico tradicional o es de estilo más moderno?

Nuestra idea era hacer un tema moderno y que animara a moverse. Para mí, ha supuesto un pequeño reto porque yo suelo hacer música pop e indie, incluso con algún toque de flamenco, pero siempre con un sonido más tranquilo. Al final, se convirtió en una canción un poco electrónica y pop, pongo La Pegatina como referencia o incluso a The Tyets o Figa Flawas. Cuando me propusieron el encargo ya me avisaron: “No queremos ni una campanita”, por lo que tuvimos que conseguir un villancico sin sus elementos clásicos, ni sus fórmulas habituales. Romper un poco con eso también ha tenido su gracia.

¿Supuso un reto el hecho de componerla pensando también en un coro?

Cuando compones para ti mismo –yo lo hago con la guitarra– te imaginas la canción de una manera. Pero crearla pensando en una banda es otro mundo, requiere otros arreglos y un planteamiento diferente. De hecho, en una de las sesiones de composición que hacemos en el Taller de Músics, donde curso mis estudios universitarios en Barcelona, tuve la oportunidad de mostrarle la canción a Dani Alegret, miembro de Els Amics de les Arts, y coincidimos en que un coro de niños le daría mucho más caliu al tema.

¿Recuerda alguna anécdota de la grabación en el estudio?

Estaba previsto que la canción se registrara en una hora, pero el coro estaba formado por casi 40 cantaires que únicamente habían tenido una semana para estudiarse las voces. Pintaba difícil, pero nos pusimos manos a la obra la profesora del coro, Xènia Pérez, y yo para dirigir la sesión. Al final, estuvimos unas tres horas. Yo empecé a encontrarme mal y, al llegar a casa, me tomé la temperatura y estaba a 38,7 de fiebre.

Ya hace un año y medio de su participación en el ‘talent show’ de TV3 ‘Eufòria’. ¿Cómo le ha ido desde entonces?

La verdad es que Euròfia tuvo un gran impacto en mi vida y salud mental. Cuando entré al programa, tuve que poner mis estudios en pausa, seguía cursando asignaturas, pero en menor medida. Luego conseguí ponerme al día con buenas notas y ahora es el año de carrera que más estoy disfrutando.

¿Está preparando nueva música?

A parte de los conciertos, estoy pensando en mi Trabajo de Fin de Grado: un disco. También tengo muchas canciones que sacaré cuando pueda y quiera.

‘Un Nadal per estimar’, mañana, en un acto en el IEI

El Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) inaugura mañana por la tarde (19.00) su propuesta de iluminación navideña con un acto durante el que también se presentará la nadala del Grup SEGRE de 2025. La instalación se podrá visitar hasta el 7 de enero de lunes a domingo (excepto los días 25 y 26 de diciembre, y 1 de enero) en el patio de la sede de la institución. Además, los próximos días 11, 15 y 23 acogerá tres espectáculos en el Aula Magna.