Arte sonoro del leridano Albert Bayona, en una red iberoamericana

El creador artístico leridano Albert Bayona no solo cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito del videoarte sino que, también como música, ahora también ha saltado al arte sonoro. Así, una de sus últimas creaciones, Compressionism, música 1 –procedente de la pieza audiovisual original Uncanny Fantasy, revisada, ampliada y presentada de manera independiente–, ha sido seleccionada por una plataforma de arte contemporáneo chilena, Radio y TV Suyai, para su nueva edición de la Convocatoria de Arte Sonoro, destinada a creadores que exploran el sonido como herramienta poética, política y sensorial. Entre todas las propuestas internacionales recibidas, se seleccionaron únicamente 33 piezas –entre ellas, la del videoartista leridano–, que formarán parte del programa oficial y serán difundidas a través de la red de Radio y TV Suyai, con distribución en toda Iberoamérica.

Compressionism, música 1 se articula como una exploración del compresionismo sonoro, en la que la tecnología y la pérdida de información se convierten en lenguaje expresivo. A partir de fragmentos de músicas preexistentes, Bayona construye una textura fragmentaria y degradada que mantiene visibles sus costuras digitales. El resultado es un espacio sonoro inestable en el que la compresión, la distorsión y el silencio reflejan la fragilidad de la memoria digital.