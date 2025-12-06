El film sobre los Girona se presenta el 11 en Barcelona

Ya está a punto de entreno, después de cuatro meses de grabaciones y otros tres de montaje, el documental histórico sobre la familia Girona, máxima protagonista de la revolución industrial en la Catalunya de finales del siglo XIX e impulsora, entre otras grandes obras de infraestructuras, del Canal d'Urgell y la línea férrea Barcelona-Zaragoza vía Manresa y Lleida. El film, basado en el libro Els Girona, la gran burgesia catalana del segle XIX (Pagès Editors), fruto de la tesis doctoral de la historiadora de Bell-lloc Lluïsa Pla, se presentará el próximo jueves 11 de diciembre en una sesión en la sala Cinesa-Diagonal de Barcelona, en un acto con presencia de los impulsores del proyecto audiovisual, la productora Brutal Media, TVE y La Xarxa de televisiones locales. En este sentido, “está previsto que próximamente el documental se emita en el circuito catalán de TVE y también en La Xarxa y diversas plataformas digitales”, explicó a SEGRE Lluïsa Pla, que en el film ejerce de conductora-presentadora de la historia. “El director, Sergi Martí, ha llevado a cabo una labor muy importante, pues después de más de 30 horas de material grabado, el film ha quedado en torno a los sesenta minutos, buscando siempre lo esencial de la historia, sin perder la información básica y con unas imágenes espectaculares”. Pla recordó en este sentido que Brutal Media es responsable de programas televisivos tan populares como El foraster u Òpera amb texans.

El documental exhibe escenarios de Ponent vinculados a la familia Girona, como la plaza Major de Tàrrega (donde estaba la tienda de los fundadores de la saga, en el XVIII), la casa-canal de Mollerussa, el puente de hierro de Agramunt o la finca del Castell del Remei, donde pusieron en marcha ya hace más de un siglo la bodega vinícola, que fue la primera en embotellar el vino en Catalunya. El film combina entrevistas a especialistas y responsables del Canal d’Urgell o el Castell del Remei, con la presencia del actor Abel Folk dando vida a Manuel Girona.