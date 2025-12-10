La mejor intérprete actual de Rajmáninov, en el Auditori

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Franz Schubert Filharmonia despedirá este viernes su año musical en Lleida con un concierto muy especial en el Auditori Enric Granados (20.00 h), con una primera parte junto a la pianista ucraniana Anna Fedorova, la mejor intérprete actual de Rajmáninov, y una segunda con la monumental Sinfonía núm. 5 de Sibelius, bajo la batuta del carismático director noruego Rune Bergmann. Un programa que la formación catalana llevará el domingo al Palau de la Música Catalana en Barcelona.

La ucraniana Anna Fedorova (Kiev, 1990) es una de las mejores intérpretes de Rajmáninov e incluso las plataformas digitales se rinden a sus pies: su Concierto número 2 para piano y orquesta –que tocará en Lleida– se acerca a los 45 millones de visitas en Youtube. Rajmáninov quería rehacerse después del desastre de su primera sinfonía y se aseguró el éxito con un concierto romántico al 100%, cargado de dificultades y de páginas brillantes y emotivas que lo han convertido en uno de los preferidos por el público.

Fedorova actúa habitualmente en las salas de concierto más prestigiosas del mundo como el Concertgebouw de Ámsterdam, el Carnegie Hall de Nueva York, el Auditorio Nacional de Madrid, el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, el Barbican Centre & Royal Albert Hall de Londres, el Tonhalle Zürich o el Bunka Kaikan de Tokio.

Como solista, la pianista ucraniana ha actuado con la Philharmonia Orchestra, la Royal Philharmonic, la BBC Symphony, la Tokyo Symphony, la Dallas Symphony, la Hong Kong Philharmonic, la Utah Symphony y muchas orquestas de Europa. La música del finlandés Sibelius (1865-1957) protagonizará la segunda parte del concierto de la Franz Schubert Filharmonia. El gobierno finlandés encargó al músico la composición de la Sinfonía núm. 5 para celebrar el 50 aniversario del compositor. Pero más que un regalo supuso un sufrimiento: Sibelius escribió y reescribió páginas y más páginas e, incluso después del estreno, estuvo cuatro año revisándola hasta darla por definitiva. Es su obra más interpretada gracias a sus preciosas melodías y a su fuerza nórdica descomunal.

El director noruego Rune Bergmann es actualmente director musical de la Filharmónica de Calgary, en Canadá; de la Filharmónica de Argovia, en Suiza; y del Peninsula Music Festival de Wisconsin, en Estados Unidos.