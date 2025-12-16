LITERATURA
Ferran Sáez y Mercè Ibarz, finalistas del Premi Finestres
Al mejor libro en catalán de 2025
La novela L’altra hipòtesi, de Ferran Sáez (La Granja d’Escarp, 1964), que el pasado octubre fue la carta de presentación del nuevo sello editorial leridano Eclecta –impulsado desde la librería La Fatal–, y Una noia a la ciutat (Anagrama), de Mercè Ibarz (Saidí, 1954), figuran entre las diez obras finalistas del Premi Finestres de narrativa en catalán, dotado con 25.000 euros y que distingue al mejor libro publicado a lo lardo del año. Impulsado desde la Fundació Finestres, ligada a la compañía farmacéutica Ferrer, el galardón –que se fallará en marzo– también se otorga en la categoría de castellano. Sáez e Ibarz competirán con los otros ocho títulos finalistas: Lliçons d’abisme, de Mar Bosch Oliveras; La balada del vell món, de Oriol Canosa; L’home que va vendre el món, de Melcior Comes; Virgil, de Quim Español; El gat i les estrelles, de Jordi Lara; Teoria del joc, de Arià Paco; La intrusa, de Irene Pujadas; y Escenaris, de Toni Sala. En castellano optarán al premio Marina Azahua, Horacio Castellanos, Celso Castro, Dahlia de la Cerda, Pedro Mairal, Constantino Molina, Fábio Morábito, Laura Ortiz, Tamara Silva y Silvana Vogt.