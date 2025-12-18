La Sala Europa, en la calle Ballester de Lleida, fue el epicentro musical de la ciudad en la década de los 80 y hasta mediados de los 90. Fue el primer gran local de la capital del Segrià en el que se podía escuchar música en directo varios días a la semana. Se convirtió asimismo en el punto de encuentro más ‘moderno’, el espacio de la ‘movida’ leridana –si es que podía denominarse así– en la década en que se dejaba atrás la Lleida gris del franquismo. Y un lugar de conciertos memorables, en especial de jazz, con figuras del género (catalanas, españolas e internacionales) que protagonizaron grandes actuaciones en la sala. La mayoría fueron retratadas por la fotoperiodista leridana Hermínia Sirvent, con cuya cámara inmortalizó veladas musicales que han quedado ya en la memoria musical de Lleida, sobre todo entre aquellos clientes habituales de la Sala Europa, los más jóvenes de los cuales rozan hoy ya la sesentena.

Tres décadas después del cierre del local original –después reabrió como discoteca con otros nombres, acabó cerrando en 2008 y el edificio derribado en 2022–, la recordada Sala Europa ‘revivió’ ayer en el Cafè del Teatre con una exposición con una veintena de imágenes de Hermínia Sirvent de las noches de jazz vividas en el mítico local nocturno. “Me ha costado mucho la selección porque la Sala Europa acogió muchos conciertos”, explicó a SEGRE Sirvent, profesionalmente vinculada durante años a instituciones y a prensa catalana y estatal. Pero su pasión fue la escena musical, sobre todo durante aquellos años de la Sala Europa, “de los que guardo grandes recuerdos, con conciertos únicos”. Como los que ilustran esta página, con figuras como Tete Montoliu, Jerome Richardson, Steve Wilson, Randy Weston o Lonnie Smith, que sembraron la semilla para el festival Jazztardor, que acaba de celebrar su 32 edición. Sirvent exhibió estas fotografías el año pasado en el Castell del Remei, en la inauguración del Jazztardor 2024, y ahora podrán verse en el Cafè del Teatre hasta el 18 de enero.