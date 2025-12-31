Un año cultural de aniversarios

No cabe duda de que este 2025 que hoy acaba ha sido en Lleida un año cultural repleto de aniversarios señalados, que se han celebrado por todo lo alto. De hecho, el Any Ricard Viñes aún seguirá durante estos primeros meses de 2026. La conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del pianista Ricard Viñes ha impregnado toda la programación cultural de la Paeria desde que el pasado mes de mayo el Gran Teatre del Liceu acogiera el concierto oficial inaugural. La música del “gran embajador de Lleida en el mundo” ha sonado no solo en Lleida y Barcelona sino también con conciertos y actividades en París, Madrid e incluso Nueva York.

Pero este 2025 también ha sido el Any Lluís Virgili, el del centenario del nacimiento del músico, director coral y pedagogo leridano, que arrancó en febrero en la que fue su ‘casa’ musical, el Orfeó Lleidatà, con la presentación de un libro con los más de 160 años de historia de la entidad coral, y que culminó este pasado domingo con un gran recital a cargo de la Coral Maristes Montserrat, que recorrió el Eix Comercial a ritmo de villancicos.

Aunque el año cultural de la capital del Segrià arrancó con dos aniversarios casi consecutivos. El 25 de enero, el Teatre de la Llotja celebró sus 15 años con doce horas non-stop de actividades culturales en las que participaron más de 9.000 personas para celebrar los 1,3 millones de usuarios de este equipamiento desde su estreno, en 2010. Y el 7 de febrero fue el Auditori Enric Granados el que ‘sopló’ 30 velas de aniversario, destacando las más de 635.000 personas que disfrutaron de las temporadas regulares y sesiones escolares en estas tres décadas.

Y otro aniversario señalado del 2025 se celebró con diversas actividades a lo largo del mes de noviembre en La Vall de Boí: los 25 años de la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco del conjunto de nueve iglesias románicas. Un sello internacional que se ha traducido en más de 3,2 millones de visitantes desde aquel 30 de noviembre del año 2000.

C

El verano musical de Lleida, marcado por citas de éxito como el Magnífic Fest de Lleida, el Paupaterres de Tàrrega o el Talarn Music Experience en el Pallars Jussà, perdió sin embargo uno de sus referentes. En julio, la Càtedra Cervera Emili Pujol, uno de los eventos de música clásica más importantes de Ponent, dejó de celebrarse tras 43 ediciones en pleno refirrafe entre la organización y el ayuntamiento.

Otro clásico desde hace casi tres décadas, el litigio del arte con Aragón, ‘viajó’ a Barcelona, con la reclamación de las pinturas murales de Sijena en el MNAC, una pugna que dará aún mucho más que hablar en 2026.