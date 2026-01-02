La directora Nora Twomey recibirá el premio Honorífico de la 30.ª edición del Animac en Lleida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Nora Twomey, directora, guionista y productora irlandesa conocida por sus trabajos en Cartoon Saloon, recibirá el premio Honorífico en la 30.ª edición de Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, que tendrá lugar en Lleida del 20 al 23 de febrero de 2026. La organización ha destacado en Twomey como "una de las voces clave de la animación contemporánea, con una trayectoria marcada por el compromiso narrativo, social y artístico". En esta ocasión, el Animac reconoce una filmografía que suma hasta cinco nombramientos a los Premios Óscar y múltiples galardones internacionales.

La directora Nora Twomey ha desarrollado su trayectoria dentro del mundo de la animación junto con Paul Young y Tomm Moore, socios suyos en el estudio Cartoon Saloon, reconocido internacionalmente.

Desde los primeros años del estudio, Twomey dirigió cortometrajes y spots premiados, antes de codirigir con Tomm Moore el largometraje 'The Secret of Kells' (2009), nominado en los Premios Óscar. Su primer largometraje como directora fue 'The Breadwinner' (2017), filme nominado en los Premios Óscar y en los Globos de Oro, que obtuvo varios reconocimientos internacionales, entre los cuales el Premio Annie al mejor largometraje independiente y los premios del público y del jurado en el Festival de Annecy.

Más recientemente, ha dirigido 'My Father's Dragon' (2022), un largometraje de animación original de Netflix inspirado en el libro infantil galardonado con el Newbery Award, escrito por Ruth Stiles Gannett. Actualmente, Nora Twomey sigue desarrollando películas y proyectos originales, a la vez que trabaja en el conjunto de proyectos en desarrollo y producción de Cartoon Saloon.

Su filmografía se caracteriza por una mirada sensible y valiente, con una especial atención a la infancia, los conflictos sociales, la memoria y la capacidad de resistencia de los personajes. A través de un lenguaje visual delicado y una narrativa de raíz profunda, Twomey ha demostrado que la animación es una herramienta poderosa para abordar temas complejos con una gran carga emocional, política y ética.

Asimismo, su estudio, Cartoon Saloon, con sede en Kilkenny (Irlanda), ha sido reconocido internacionalmente. El estudio ha obtenido cinco nombramientos en los Premios Óscar y dos en los Globos de Oro, así como numerosos galardones internacionales, entre los cuales aprietes BAFTA y Emmy. El ADN creativo de Cartoon Saloon está profundamente arraigado a los relatos y al folclore irlandés, una tradición narrativa que el estudio ha sabido trasladar con éxito a cortometrajes, largometrajes y series de animación distribuidas y reconocidas por todo el mundo.

Clase magistral de Twomey en el Animac

Como aparte del homenaje, el Animac programará una retrospectiva de las obras más representativas de Nora Twomey y contará con su participación en varias actividades, incluyendo una clase magistral dirigida a estudiantes y profesionales del sector.

Esta edición del Animac girará en torno al lema Things change, una invitación a reflexionar sobre los procesos de transformación constantes que atraviesan el mundo contemporáneo, con una programación que combinará proyecciones, actividades formativas y espacios profesionales, reafirmando la Muestra como punto de encuentro de referencia para la animación de autor.

La muestra, que organiza el Ayuntamiento de Lleida, cuenta con el apoyo de CaixaForum Lleida, la Fundación de las Artes de Lleida, el Ministerio de Cultura (ICAA), la Diputación de Lleida (IEI) y el ICEC del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.