David Uclés gana el Premio Nadal

David Uclés y Francesc Torralba, anoche con los trofeos del 82º Premio Nadal y el 58º Josep Pla. - NICO TOMÁS/ACN

El escritor jienense David Uclés (Ùbeda, 1990) se proclamó ayer ganador de la 82ª edición del Premio Nadal de novela, dotado con 30.000 euros, por la obra La ciudad de las luces muertas, que llegará a las librerías, publicada por la editorial Destino, el próximo día 4 de febrero.

Uclés se consolida con este galardón como uno de los principales valores emergentes de la narrativa en castellano tras el éxito de crítica y público de La península de las casas vacías, una monumental novela sobre la Guerra Civil armada sobre los principios del realismo mágico que cultivaron autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo o Julio Cortázar.

La nueva novela de Uclés arranca en una Barcelona de posguerra que, de repente, se encuentra a oscuras como consecuencia de un accidente aparentemente provocado involuntariamente por una joven Carmen Laforet.

Uclés teje a lo largo del relato una malla de tiempos y épocas diferentes en la que aparecen personajes históricos como Antoni Gaudí, Roberto Bolaño, Mercè Rodoreda, Ana María Matute o Freddie Mercury, que tendrán que unir sus artes para descubrir cómo devolver la luz a la ciudad.

El autor busca que la palabra, la pintura o la música actúen como conciencia de la sociedad, despertando sus emociones.

En esta edición del Premio Nadal competían un total de 1.207 obras procedentes de todo el mundo entre las que un jurado formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales, escogió por mayoría Ruge otro día estival, el relato que el autor jienense firmaba con el pseudónimo de Oriol Arce.

Los premios Nadal y Josep Pla fueron entregados en una cena de gala organizada por la editorial Destino, del Grupo Planeta, que se celebró en el hotel Palace de Barcelona a la que asistieron 380 invitados.

Entre ellos se encontraban el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y los escritores Najat el Hachmi, Laia Aguilar, Lluis Foix y Xavier Pla.

El filósofo y teólogo Francesc Torralba se lleva el Josep Pla

El filósofo y teólogo barcelonés Francesc Torralba ganó ayer el 58º Premi Josep Pla de prosa en catalán, dotado con 10.000 euros, con el ensayo Anatomia de l’esperança, en el que explora a partir de la filosofía, la literatura y la experiencia los mecanismos que sostienen el espíritu cuando todo parece perdido. El autor, que se presentó con el título El combat contra el desencís y bajo el seudónimo Regina Climacus, dijo que se trata de “un ensayo sobre la esperanza” y sobre cómo hacer un discurso sobre esta que tenga legitimidad intelectual, algo que describió como un “ejercicio intelectual complejo”. Aseguró que se ha alejado de la ingenuidad y de la distopía. El jurado, formado por Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y Glòria Gasch, seleccionó la obra, que se publica en febrero, entre otras 42 propuestas.