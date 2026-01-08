“Si la piden, ¡cantaré el ‘Cuques i feres’!”

Durante estas Navidades no ha dejado de sonar en TV3 el villancico del ayuntamiento de Barcelona Un cor que batega, que interpretaba una coral de cuarenta voces. Su autor, Irieix, aparecía en las primeras escenas del spot arrancando la canción con el ya popular Cuques i feres, un cor que batega... “Es muy bestia el poder de la televisión. Ya me esperaba que la campaña me diera proyección, pero no tanta como lo que está pasando”, reconoció a SEGRE este cantautor de Granollers, que mañana viernes actuará en el Cafè del Teatre de Lleida (22.00 h, 13€/10€). Será uno de los primeros conciertos de la gira de su nuevo proyecto discográfico, Irieix I El Geperut, que presentó en septiembre en el Mercat de la Música Viva de Vic y el mes pasado en concierto en Barcelona. Un espectáculo pop-rock con un marcado y singular componente teatral, en el que el cantautor aparece en escena con una gran mochila transformada en joroba y en la que, simbólicamente, va acumulando los desamores y desencantos que retrata en las canciones de este álbum conceptual.

“Un compañero de clase de cuando estudiaba cine y que ahora tiene una productora me propuso el encargo de la campaña navideña de la ciudad condal. Fue todo un reto porque yo no tenía nada claro lo de componer un villancico, pensé que me vendría grande, pero el resultado ha sido increíble”, explicó Irieix. Y es que ahora ya se la pide el público en sus directos. “Sí, sí, actuaré en el Cafè del Teatre en formato de banda presentando los temas del disco, pero también tenemos preparada la versión del Cuques i feres y, claro, ¡si Lleida la pide, la tocaremos!”, aseguró el artista.

“Mi personaje en escena es como una especie de Frankenstein, una idea entre el teatro musical y la performance de rock”, explicó sobre su singular propuesta, la más original del pop catalán en los últimos años, cargada de capas de electrónica, corridos y música caribeña imaginaria, que él mismo calificó de “sisagaláctica”. Y como colofón, con algunas canciones en castellano, ¡con acento uruguayo!: “Así me es más fácil decir cosas que me resultan muy lejanas”.

La de mañana no será su primera visita a Ponent. El pasado octubre, actuó en la clausura del Festival Saó, en el Centre d’Art i Natura (CAN) de Farrera, en el Pallars Sobirà. “Nos lo pasamos muy bien; aquí en Lleida será un entorno diferente”, comentó.

“Iban a ponerme Irieix, pero mi abuela dijo que Lluís era más fácil”

Fuera de los escenarios, Irieix se llama en realidad Lluís Margarit, nacido en Granollers en 1994 y con formación profesional como técnico de sonido de cine y televisión. “Irieix, un nombre de origen francés, era el que me quería poner mi madre al nacer, pero mi abuela no lo veía nada bien, decía que era muy difícil y que lo mejor era ponerme Lluís, como el abuelo”, recordó entre sonrisas el cantante, que ahora se ha quitado como una espinita que tenía clavada adoptándolo como nombre artístico, porque “siempre me ha gustado mucho”.