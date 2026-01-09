Yung Rajola, finalista a la banda sonora de la Volta a Catalunya

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El cantante Yung Rajola –el alter ego del leridano Quintí Casals– estrenó este miércoles en las redes el tema Addicte a la serotonina, el quinto single ya del que será su tercer trabajo discográfico, previsto para la próxima primavera. Se trata de una canción indie pop vitalista que explora, con ironía y humor, la necesidad de encontrar momentos de felicidad dentro del caos de la vida cotidiana. Cabe destacar que Addicte a la serotonina ha sido seleccionada como una de las tres canciones finalistas para la banda sonora de la Volta Ciclista a Catalunya 2026.

La propuesta de Yung Rajola es una de las tres que puede votarse hasta el 16 de enero a través de la web y la app de iCat. Su canción compite con las de los jóvenes cantantes barceloneses Ceaxe (Connectats) y Júlia Blum (En diferit).