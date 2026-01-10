Joan Pera encabeza la Temporada d’Arts i Música de Alpicat

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La programación de la Temporada d’Arts i Música de la sala La Unió de Alpicat entre enero y mayo estará encabezada por el actor Joan Pera, quien protagonizará Una estona amb el Joan Pera el próximo viernes, 16 de enero a las 21.00 horas. El intérprete, en formato one man show, repasará su vida y trayectoria en clave de humor.

La nueva temporada de La Unió, que ha previsto un total de nueve espectáculos, se estrena mañana a las 18.00 horas con Monstre Rosa, una propuesta de la compañía de Ponent Zum Zum Teatre, basada en el cuento homónimo de Olga de Dios, que combina distintos recursos escénicos. La siguiente cita de enero será el sábado 17, con Sòmion. La ciutat dels oficis impossibles, de El que ma queda de teatre; el día 30 tendrá lugar la representación de Quanta dignitat, de Magí García; y el día 31, Currídicum Vitae, de Tandor&Paxton.

La programación saltará a marzo, con otras dos propuestas escénicas, y en abril está previsto un espectáculo de circo. Finalmente, el 15 de mayo tendrá lugar la Mostra de Curtmetratges d’Alpicat.

Las entradas se pueden comprar a través de la web www.alpicat.cat/entrades y hay tres espectáculos, así como la Mostra, que son gratuitos.