'El agente secreto' vuelve a frustrar las aspiraciones de 'Sirât' y se lleva el Globo de Oro a mejor película no inglesa

'El agente secreto' ha vuelto a truncar las aspiraciones de la coproducción catalana 'Sirât' y se ha llevado el Globo de Oro a mejor película en lengua no inglesa. El filme dirigido por Oliver Laxe y protagonizado por Sergi López tampoco ha podido subir al escenario a recoger la estatuilla a mejor banda sonora, una categoría para la cual también estaba nominada, que finalmente ha ido a parar a manos de Ludwig Göransson, por 'Los pecadores'. 'Sirât' no ha podido materializar las dos nominacoines en los Critics Choice Awards ni en los Globos de Oro, pero todavía mantiene intactas las opciones de competir en los Oscar.

De hecho, sigue por ahora el esquema dibujado hace dos años por 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona, que tampoco recogió ningún premio de la crítica ni de la prensa especializada, pero acabó en Hollywood.

El largometraje del director nacido en París de padres gallegos y formado en la Universidad Pompeu Fabra inició el periplo internacional debutante en la carrera por la Palma d'Or en el Festival de Cannes, de donde se marchó con el Premio del Jurado.

Escribía, así, una nueva página en la historia del cine catalán. La cinta, con un 60% de producción catalana, fue la primera mayoritariamente catalana en entrar al palmarés de la sección oficial de Cannes, considerado el certamen más prestigioso del mundo. Con un porcentaje menor lo habían hecho antes el 2010 'Tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas' (con un 10%); y 'Viridiana' en 1961, de la productora de Pere Portabella. 'Timecode', de Juanjo Jimenez, ganó la Palma d'Or al mejor cortometraje en 2016.

Cuarto filme más visto en el Estado en 2025

'Sirât' es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con la catalana Uri Films, Filmes Da Ermida, El Deseo y 4A4 Productions, y llegó a los cines el 6 de junio, donde se ha convertido en un éxito de taquilla. La película ocupa el cuarto lugar de filmes más vistos en 2025 en España, con 438.325 espectadores y 2,89 millones de euros en taquilla en medio año, según datos de ComScore.