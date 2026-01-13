La histórica banda inglesa Asian Dub Foundation abrirá el MUD

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La histórica banda de Londres Asian Dub Foundation, con más de treinta años de trayectoria musical, será la encargada de inaugurar la 19 edición del festival Músiques Disperses (MUD) de Lleida, el próximo 12 de marzo en el Cafè del Teatre. Así lo anunció ayer la Paeria en la presentación del cartel completo del certamen, que el pasado 1 de diciembre ya desveló la actuación de las otras dos estrellas de este año: el cantante y guitarrista estadounidense Ben Harper y el aragonés Santiago Auserón (Radio Futura, Juan Perro), al frente de su nuevo proyecto musical, La Academia Nocturna.

Asian Dub Foundation nació en 1993 en Londres, en el seno de unos talleres de tecnología musical para jóvenes asiáticos, como un grupo formado para tocar en un concierto contra el racismo. Este componente de reivindicación social no ha abandonado nunca a esta formación de dub (reggae, ska, electrónica), que mezcla ritmos de drum and bass y reggae con letras de rap. “Una banda siempre innovadora y de ‘guerrilla’ cultural”, como destacó Xavi Roma, técnico del área de música de la Paeria. A su lado, la concejala de Cultura, Pilar Bosch, remarcó que “el MUD es un festival para el público curioso, que quiera experimentar nuevas maneras de acercarse a la música de orígenes diversos”.

Un festival muy abierto, ecléctico, donde el neofolk que caracteriza desde sus inicios al certamen se cruzará con el pop, el blues y el funk de Ben Harper o donde Santiago Auserón fusionará el r&b, soul y rock con los sonidos caribeños y la tradición lírica española. De ahí también la imagen del cartel del festival, obra un año más del estudio leridano SopaGraphics, con la imagen de una figura rota de un querubín tocando una pequeña lira “porque este es un festival que rompe etiquetas, clichés y normas musicales”, explicó el diseñador Xavi Hosta.

El alemán Shantel, Pau Castellví (exTxarango) y los dúos Terrae y L’Arannà completarán el cartel (ver desglose).