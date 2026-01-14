Segunda fase del plan de Trump para acabar con el conflicto de Gaza: los EE.UU. anuncian todos los detalles

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso delante de el Congreso de los EE.UU.Congreso de los EE.UU.

El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado el lanzamiento de la segunda fase del plan de 20 puntos de Donald Trump para poner fin al conflicto de Gaza. Esta nueva etapa prevé la creación de una administración palestina transitoria y tecnocrática en la franja, el desarme de todo el personal no autorizado y el inicio de la reconstrucción de la franja, después del alto el fuego establecido a la primera fase.

Los EE.UU. esperan que Hamás cumpla con todas sus obligaciones, incluida la devolución del último rehén muerto, y advierten que cualquier incumplimiento tendrá “graves consecuencias”. A través de la red social X, la administración norteamericana ha explicado que la nueva administración se denominará Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

La primera fase del plan incluyó la entrega de ayuda humanitaria, el mantenimiento del alto el fuego y el retorno de todos los rehenes vivos, así como los restos de 27 de los 28 muertos. El comunicado de los EE.UU. destaca la mediación de Egipto, Turquía y Catar, participaciones que ha considerado fundamentales para alcanzar los "avances" conseguidos hasta ahora.