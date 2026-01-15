El ‘Clàssica Oberta’, con 5 citas en el Espai Orfeó

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La joven formación vasca de saxos Oxygen Quartet abrirá el 25 de enero (19.00 h) en el Espai Orfeó de Lleida la quinta edición del Clàssica Oberta, un ciclo en formato de café-concierto y conducción del músico y profesor Mario Peña y Lillo, que dinamizará y generará diálogo entre músicos y público. Este ciclo, que cuenta con el apoyo de la Fundació Horitzons 2050 y la colaboración de Joventuts Musicals de Catalunya y la Esmuc, ofrecerá otros cuatro conciertos. El 1 de febrero actuará el violonchelista alemán Arne Jesper Zeller, ganador del primer premio del concurso internacional Pau Casals 2024. El 8 de febrero será el turno del pianista Álvaro Fernández-Bravo, galardonado en El Primer Palau 2024. La flautista hispano-venezolana Sofía Salazar será la protagonista del concierto del 22 de febrero. Y el ciclo culminará el 1 de marzo con el recital de lied Viatge d’emocions.