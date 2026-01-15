Rosalía de oro, en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El único disco de oro de Rosalía que hasta ahora ha salido a la venta al mercado, que ganó por las 30.000 copias vendidas de la canción Dolerme, es una de los nuevos tesoros de coleccionista que pueden verse en la Adrià Codina Art Gallery de Lleida. Dolerme, una balada romántica pero triste, es la canción que Rosalía lanzó por sorpresa en medio del confinamiento en 2020 por la Covid. El disco de oro con la firma de la artista pasa a engrosar la exposición Music Icons, que Codina inauguró el pasado 19 de noviembre y que exhibe cerca de 250 piezas de estrellas de la música, desde ropa y accesorios a documentos, fotografías o instrumentos. El disco de oro se presenta junto al vestido ‘Gurú’, de la diseñadora Paloma Wool, que Rosalía lució en las imágenes promocionales de la canción y que se ha incorporado también a esta singular exposición, que permanecerá abierta hasta el 28 de febrero. Cabe destacar que la cantante de Motomani y Lux donó ambas piezas para la subasta benéfica Cap nen sense joguina, de la SER, celebrada a principios de mes. El disco y el vestido se suman a otros objetos icónicos de la artista en la exposición, como el tocado diseñado por Gustavo Adolfo Tarí para el videoclip Tú de aquí no sales o el megáfono con el que anunció en pleno centro de Madrid su último trabajo discográfico, Lux.

Codina anunció asimismo que Music Icons ha incorporado también el vestuario que Alfred Garcia lució durante los conciertos de su última gira, T’estimo es te quiero; una peluca de Rigoberta Bandini, de su gira Jesucrista Superstar; así como pruebas de impresión originales de la portada del disco Aladin Sane, que David Bowie lanzó en 1973. Se trata de imágenes del fotógrafo y artista británico Brian Duffy, que creó para la portada con un rayo que cruza el rostro de Bowie y que se convirtió en una imagen icónica del pop.