Tributo en Res Non Verba al fotógrafo Josep Porta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La entrega ayer en la asociación Res Non Verba de Lleida de los premios del 17 concurso fotográfico Lleida sí. Lleida però se convirtió en un tributo y homenaje póstumo al fotógrafo leridano Josep Porta, fallecido el pasado sábado a los 90 años y que presidió esta entidad cultural entre 2006 y 2010. De hecho, este concurso fotográfico tiene como sobrenombre el de Premis Josep Porta desde 2024. Fue este histórico fotógrafo, durante los años en los que estuvo al frente de Res Non Verba, que impulsó este singular certamen fotográfico en torno a dos categorías: por un lado, imágenes positivas de las comarcas de Lleida y, por otro, todo lo contrario, fotografías con mensaje crítico. En la categoría Lleida sí fueron premiados Luis Aracil, por La Mitjana; Javier López (¿Qué es la vida? Un frenesí) y Laia Gómiz (Perspectiva solemne de la Seu Vella). Por su parte, Mònica Camps (Set entre riqueses), Enric Rodríguez (Respectem la seva dignitat) y Joan Mestre (Rodes) fueron distinguidos en el apartado Lleida però. La exposición fotográfica podrá visitarse durante este primer trimestre.