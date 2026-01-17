El Castell del Remei presenta una producción sobre una de las principales sagas de la burguesía catalana

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Castell del Remei fue escenario ayer de la presentación en Ponent del documental Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX, un trabajo histórico que pone el foco en la familia Girona, originaria de Tàrrega y protagonista de la revolución industrial en la Catalunya. El acto registró una asistencia masiva de público, con alcaldes de todo el llano de Lleida, representantes del sector cultural y social de la zona y miembros vinculados al Canal. El documental se basa en el libro de la historiadora de Bell-lloc Lluïsa Pla y es un proyecto de la productora Brutal Media, en colaboración con TVE y La Xarxa. Durante su intervención, Pla destacó la capacidad inversora de los Girona y el papel que desempeñaron como impulsores de infraestructuras decisivas. Así los vinculó con el Canal d’Urgell y proyectos en Barcelona, como la financiación de la fachada neogótica de la catedral o el Gran Teatre del Liceu.

La presidenta del Patronato del Castell del Remei, Mireia González-Antó, definió el acto como un ejercicio de “justicia histórica” y de reivindicación, remarcando el vínculo de la familia con la finca, adquirida y concebida como una gran empresa agraria moderna. El presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn, destacó la importancia de recuperar la memoria de personajes que contribuyeron a transformar el territorio. Por su parte, el director del documental, Sergi Martí, explicó la dificultad de condensar la historia y defendió el valor divulgativo del formato audiovisual para acercar este legado al gran público. El documental se estrena mañana en La 2 Cat y, a partir del lunes, en plataformas digitales.