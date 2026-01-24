Agnès Marquès gana el Premi Ramon Llull con ‘La segona vida de Ginebra Vern’

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La periodista de TV3 y Catalunya Ràdio Agnès Marquès (Palma de Mallorca, 1979) ganó ayer el XLVI Premi Ramon Llull, dotado con 60.000 euros, con La segona vida de Ginebra Vern. La novela está protagonizada por una periodista que escribe un artículo muy íntimo, que se convierte en viral, sobre tres personas de un pequeño pueblo de Texas. Marquès explicó que el detonante para esta historia surgió en 2014, cuando un diario de Texas publicó un anuncio en el que una mujer felicitó a su marido y a su amante por el hijo que esperaban, una noticia que se convirtió en viral en todo el mundo a través de las redes. La segona vida de Ginebra Vern trata sobre “la distancia insalvable que existe entre los hechos y el relato”, comentó la autora. También destacó que el periodismo es “un lugar de conflicto ideal” dentro del libro para plantear “un dilema que nos interpela a todos: qué hacemos con la vida de otros cuando está en nuestras manos”. El 24 de febrero se entregará el premio, un día antes de publicarse la obra en catalán (Columna) y castellano (Destino).