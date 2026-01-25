SEGRE

TEATRO

La Baldufa presenta en el Escorxador de Lleida ‘Fantasmes de guerra’

Redacció

La compañía leridana La Baldufa presentó ayer en el Teatre de l'Escorxador de Lleida su último montaje teatral, Fantasmes de guerra. La obra, que repetirá hoy (18.00 h), está inspirada en el libro Érem feres (Pagès Editors, 2023), del historiador, archivero y fotógrafo leridano Oriol Riart. El espectáculo explica la historia de tres amigos que crecen juntos compartiendo juegos y sueños, hasta que la Guerra Civil rompe su amistad.

