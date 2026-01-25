La Fundació Sorigué adquiere una obra del valenciano Luce

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fundació Sorigué de Lleida ha ampliado su colección de arte contemporáneo con la adquisición de Toldo masías, una pieza del artista valenciano Luce (1989), presentada por la galería ProjecteSD en la última edición de la Barcelona Gallery Weekend, evento que se celebra cada año en el inicio de la temporada de las galerías de la ciudad condal. Con Toldo masías, este artista que inició su trayectoria en el campo del grafitti urbano explora otra de sus iniciativas que ya son una de sus señales de identidad: las intervenciones en toldos de locales abandonados. Así, mediante cortes de la superficie de la lona, Luce extrae fragmentos que después conserva y presenta aislados o en una nueva composición como parte de la pieza artística. Estos retales, acompañados de fotos de la acción, funcionan como testimonio de lo que sucedió en el local y, al mismo tiempo, como una manera de preservar pequeños rastros de una ciudad que se transforma y desaparece. La práctica de Luce se articula a partir de sus recorridos por la ciudad y su periferia, donde identifica objetos, materiales y situaciones que posteriormente traslada a intervenciones site-specific, composiciones fotográficas, obra sobre papel y piezas elaboradas a partir de elementos encontrados. Su trabajo destaca por la capacidad de detectar rastros singulares del paisaje urbano y por una marcada versatilidad en el uso de contextos y medios no convencionales. En lo que respecta a su producción sobre papel, el artista construye mapas personales, diarios fragmentados y reflexiones íntimas como una manera de observar, registrar y comprender con atención y sin prejuicios nuestro entorno.

La incorporación de esta obra refuerza el apoyo de la Fundació Sorigué a los creadores jóvenes, impulsando el desarrollo de sus carreras. Asimismo, la institución leridana reafirma su compromiso con prácticas artísticas que investigan el territorio, la memoria y las dinámicas urbanas contemporáneas, ofreciendo nuevas formas de observar y comprender el paisaje que nos rodea.