Josep Borrell: “Tenemos que asumir que vivir es ir del día a la noche”

Un dejarse ir por las edades de la vida. Así es la filosofía que subyace en el medio centenar de poemas de Crepuscles, la nueva entrega literaria del escritor leridano Josep Borrell. El libro, editado por Fonoll y que hoy llegará a las librerías, “revisa la vivencia del paso del tiempo con el ritmo del movimiento del péndulo. Porque el crepúsculo puede ser tanto por la mañana como al final de la tarde; tenemos que asumir que la vida es ir del día a la noche”, explicó el autor a SEGRE. Borrell recordó que ahora se cumplirán 40 años de su primer poemario, Un adulat desig, y también algo más de 50 de la creación de aquel grupo poético en Lleida La Gralla i la Dalla, junto con el también escritor Francesc Pané. Precisamente, Pané es el autor del prólogo de esta nueva entrega poética, que define como “una reflexión literaria sobre los materiales que llenan el continente de la vida”. Borrell insiste en que el mensaje de Crepuscles “es dejarse llevar, sin obsesionarse por el paso del tiempo, que hay que soportar con un cierto estoicismo disfrutando de los elementos naturales que nos rodean”. Presentará el poemario el 14 de febrero en la librería Caselles, junto a Pau Echauz y Francesc Canosa.