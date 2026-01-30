Actor por un día en ‘Maspalomas’

Publicado por Sergi Caufapé Creado: Actualizado:

El leridano Francesc Boquet nunca pensó verse en la gran pantalla, pero una mezcla de casualidad y curiosidad lo llevó a participar como extra en Maspalomas, la película dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi Galdos, nominada a nueve premios Goya. “Estábamos pasando un día en la playa en Gran Canaria con unos amigos y pidieron extras para salir en una película que estaban grabando en la zona. Al final nos apuntamos todos y fue toda una experiencia. ¿Quién me iba a decir que aparecería tanto rato?”, recuerda. Boquet quedó impresionado con el operativo que supone rodar una escena en una playa canaria con más de un centenar de figurantes. “Nos citaron al día siguiente a las seis de la mañana. Pensábamos que sería algo más sencillo, pero lo tienen todo preparadísimo. Nos dieron desayuno, comida y casi nos sirven la cena, porque el rodaje se alargó hasta las siete de la tarde”, añade. Además, tuvo más protagonismo del esperado. “Me eligieron para levantarme de la tumbona y dirigirme a la barra del chiringuito para pedir una cerveza. No sé si fueron una veintena de tomas para unos quince segundos de metraje. Les dije a mis amigos que a ellos les habían pagado por estar tumbados y que todo el trabajo lo había hecho yo”, bromea. Por su participación se embolsó 250€.

El primer visionado de la película fue en un cine de Cambrils. “La verdad es que es algo cruda. Narra la historia de un señor que, tras muchos años de libertad, tiene que ocultar su homosexualidad. Te muestra cómo podemos acabar nuestros días. También refleja parte del mundo LGBTIQ+ pero, como ocurre con la heterosexualidad, no todos somos iguales en las relaciones de pareja ni a la hora de pasarlo bien con los amigos”, explica. “Ahora todo el mundo me llama porque me ha visto en la película en plataformas. Incluso unos amigos que tenemos en San Sebastián les comentaron a los directores durante el festival que debí de gustarles, porque no es normal que un extra esté en pantalla tantos segundos”, vuelve a bromear. En cuanto a su futuro como actor, Francesc Boquet lo tiene muy claro. Pese a que ha sido una experiencia divertida y para recordar, no le ha despertado la vocación interpretativa y seguirá trabajando en la tienda de diseño de interiores de Antonio Carcaré, su marido, en la calle Salmerón. “Al menos que sirva para que tengamos más ventas”, remata con humor.

Su protagonista, José Ramón Soroiz, ganó la Concha de Plata

José Ramón Soroiz, protagonista de la película, ganó la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián, además de recibir el Premio Feroz y el Premio Forqué por su interpretación. Soroiz, natural de Legorreta (1951), ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en series de ETB y es cuñado del político socialista Juan Mari Jauregui, asesinado por ETA en el año 2000. Maspalomas, que estuvo nominada a la mejor película en San Sebastián, aspira a nueve galardones en los Goya: mejor película, mejor dirección, mejor guion original, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor música original, mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor maquillaje y peluquería.