Unas 65 parejas participan en el campeonato de Butifarra de las Terres de Ponent impulsado para promover el juego tradicional

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unas 65 parejas venidas de las comarcas de Lleida y Tarragona se han citado este domingo en Lleida para participar en la primera edición del campeonato de Butifarra de las Terres de Ponent. El acontecimiento nace para pone en valor los juegos tradicionales catalanes, crear un acontecimiento social e intergeneracional y poner la capital del Segrià en el mapa de los campeonatos de butifarra. "El juego de la butifarra es muy tradicional en las comarcas de Ponent y hasta ahora no había ninguna competición en Lleida ciudad, por eso decidimos crear una nueva", ha explicado Miquel Ballesté, presidente de la Asociación de Juegos Tradicionales de Cataluña. La competición también ha previsto un espacio dedicado a jugadores novatos con el fin de fomentar el aprendizaje de este juego. La primera edición del acontecimiento ha reunido jugadores de Lleida y alrededores, así como participantes de Cambrils y Reus. Uno de ellos ha sido el Manel Rivas de Menàrguens (Noguera), quienes ha explicado que juegan a la butifarra desde que era adolescente con los vecinos del pueblo y que con sus amigos "siempre que podemos nos apuntamos a competiciones". Rivas considera necesario el hecho de conservar este juego tradicional y destaca la cantidad de jugadores de todo Ponent. "Hay muchos y no sólo es personas mayores. También hay gente joven y es un juego que se tendría que potenciar", ha concluido.

Anna Maria Panadés, del Club de Butifarra de Alguaire (Segrià), también es de las que se apuntan en todas las competiciones que pueden. "Desde que me he jubilado que estoy muy aficionada. Pienso que es una actividad que va muy bien para las personas mayores, ha comentado. Asimismo, Panadés también ha indicado que "cada vez hay más mujeres que juegan".

De manera paralela a la competición, también se han llevado a cabo actividades dedicadas a personas aprendices y dirigidas por profesores con experiencia. En el momento de inscribirse, Anna Oliver y su pareja de partidas optaron por esta modalidad para prepararse mejor de cara el próximo año. "Yo jugaba mucho cuando estudiaba y ahora prácticamente no jugamos. Pensamos que habría los típicos que juegan cada tarde y que nos apalearían", ha explicado esta vecina de Lleida, quién confía en que el próximo año se vuelva a celebrar una nueva edición de la competición. "Estaremos más animados para inscribirnos", ha concluido.

El campeonato se juega con el sistema de cinco rondas, que se decide por puntos acumulados, por tiempo o manos jugadas, y en lo que todas las parejas juegan el mismo número de partidas. La organización obsequiará a todos los participantes y se entregarán trofeos y premios por las 30 primeras parejas.