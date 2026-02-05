Descubrir la Seu Vella, como nunca antes se había visto

Pasearse por la nave central de la antigua catedral de la Seu Vella llena de color, con sus pinturas, esculturas y espectaculares tapices que decoraban este espacio en la Edad Media; salir al claustro para admirar, casi tocar, los esculpidos capiteles ornamentales que están a metros de altura del observador o descubrir, como si fuera una película, cómo el edificio se 'desnudó' para transformarse en un cuartel militar. Todo ello simplemente con ponerse unas gafas de realidad virtual para descubrir una Seu Vella como nunca antes se había visto.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, fue ayer el primero en probar in situ el nuevo proyecto La Seu Vella, realitat retrobada, que se pondrá en marcha la próxima primavera, y disfrutar de un paseo virtual por el claustro del monumento. Los primeros cuatro dispositivos especiales de visión se estrenaron ayer, con un vídeo de unos 7 minutos en catalán, que próximamente también tendrá sus versiones en castellano, francés e inglés.

La empresa leridana Invelon Technologies se ha encargado de impulsar este proyecto de realidad virtual y proyecciones inmersivas que, de momento, se centra en la nave central y el claustro de la Seu Vella, pero que crecerá más adelante con nuevos contenidos. Como explicó el director del Turó, Joan Baigol, “por ejemplo podremos contemplar episodios históricos como el Setge de Santa Cecília desde el Castell del Rei, con las tropas francesas intentando conquistar la ciudad”. Joan Folguera, cofundador de Invelon, destacó especialmente el rigor histórico del contenido visual, con el apoyo de historiadores y de la Càtedra Seu Vella de la Universitat de Lleida: “La Seu Vella tiene un potencial gigante en el terreno de las tecnologías inmersivas y de realidad virtual para vivir en primera persona experiencias que recrean de forma fidedigna aquellos momentos más trascendentales de la historia del monumento”.

En la presentación, participó también la portavoz de Junts en la Paeria, Violant Cervera, que destacó que “esta nueva tecnología nos ayudará a ciudadanos y visitantes a descubrir parte de nuestra historia y cómo era este edificio tan majestuoso”. Larrosa explicó que “hemos avanzado, desde la idea originaria de crear un mapping hasta esta nueva tecnología inmersiva, que supondrá un impulso importante para el monumento”. “Maridamos historia e innovación con talento local”, añadió.