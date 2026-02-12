El leridano Joanpere Massana inaugura la temporada 2026 de una galería de Milán

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El artista de Ponts Joanpere Massana inaugurará hoy jueves en Milán la nueva temporada 2026 de la Ticinesa Art Gallery de la capital de la Lombardía, en plena celebración de los Juegos Olímpicos de invierno en esta región italiana. El artista presentará la muestra Segno e materia (signo y materia), un conjunto de obras fruto de diversos proyectos conceptuales desarrollados a lo largo de los últimos años, como El Libro para Jana, El Libro de las Nubes, El Libro de los Árboles, El Libro del Agua y finalmente El Libro del Aire. Todos tienen un denominador común: signo y materia en diálogo abierto como creadores de un universo simbólico. Cada obra, ya sea sobre tabla o papel, forma parte en la poética del artista de una historia; por ello, a menudo se vislumbra una encuadernación dibujada o incluso cosida sobre la superficie, utilizada como sinónimo de las páginas de un libro. La compleja materialidad de las obras de Massana, a pesar de algunos elementos figurativos, desarrolla gestos y trazos que rozan la abstracción emocional: un conjunto de símbolos, códigos y signos aparentemente simples que, en ocasiones, encarnan presencias reales del pasado, aplicadas a la superficie pictórica. La exposición en esta galería italiana podrá visitarse hasta el 4 de abril.