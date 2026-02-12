La 75ª Nit de les Lletres Catalanes calienta motores

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Institut d’Estudis Catalans (IEC) y Òmnium Cultural comenzaron ayer los actos previos a la Nit de les Lletres Catalanes, que este año llega a su 75ª edición; la primera, bajo este nuevo nombre. La que solía conocerse como La Nit de Santa Llúcia y se celebraba tradicionalmente en diciembre, reunió ayer a los nominados a los premios literarios que entregará el 14 de marzo en una gala en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). El encuentro tiene como objetivo poner cara a los autores y, a la vez, promocionar sus obras. El acto reunió a casi la totalidad de los 23 finalistas al Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any, el Premi Montserrat Franquesa de Traducció y el Premi Vinyeta FICOMIC.

El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any reconocerá la mejor obra de 2025 entre una lista de diez candidatas y está dotado con 25.000 euros. El Premi Montserrat Franquesa de Traducció, otorgado por el PEN Català, premiará la mejor traducción al catalán de una obra extranjera también entre diez finalistas, y consta de una dotación de 4.000 euros. Por último, el Premi Vinyeta FICOMIC, de nueva creación y convocado por la Federació d’Institucions professionals del Còmic, reconocerá el mejor cómic editado en catalán del año entre tres nominados.

“Sumar escritores de diferentes géneros, edades y editoriales da una imagen muy poderosa de lo que son las letras catalanas”, aseguró la presidenta del IEC, Teresa Cabré. Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, subrayó que los nominados “demuestran la salud de hierro del mundo editorial y del libro” y son un “orgullo para este país”.