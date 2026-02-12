Lleida crea la beca Rosa Siré para impulsar el arte femenino

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida dio a conocer ayer la creación de una nova beca destinada a mujeres artistas, que llevará el nombre de Rosa Siré. La iniciativa quiere rendir homenaje a la trayectoria de esta creadora leridana (1947-2014), que fue referente en la transformación del panorama artístico de Ponent y pionera en la defensa del papel de las mujeres en el arte y la sociedad. La convocatoria, de carácter bienal, apoyará proyectos de investigación artística que trabajen desde una perspectiva feminista, crítica, experimental y transfronteriza.

La comisión municipal informativa de Acción e Innovación Social dio luz verde a las bases de la beca, dotada con 4.000 euros, que deberá ratificarse en el pleno de la Paeria de este mes. Se dirige a mujeres artistas que, como en su día Rosa Siré, unan innovación, sensibilidad y arraigo en el territorio y que entiendan el arte como herramienta de libertad, pensamiento y expresión personal. Los proyectos tendrán que promover la transversalidad de género, la interseccionalidad y el compromiso social, abordando cuestiones relacionadas con la realidad histórica, política, económica y cultural desde la mirada de las mujeres. Esta iniciativa, que surge de las concejalías de Políticas Feministas y de Cultura, cuenta con el asesoramiento y el apoyo conceptual y técnico del Centre d’Art Contemporani la Panera y del área de Políticas de Igualdad. La primera convocatoria se articula en dos líneas. Por un lado, en la investigación emergente, para mujeres artistas residentes en Catalunya, mayores de edad, que estén finalizando estudios universitarios o de ciclos formativos de grado superior, o que los hayan completado en los últimos cuatro años en centros de educación superior de Lleida. Por otra parte, en la investigación y recorrido artístico, para mujeres artistas de todo el territorio estatal que ya hayan desarrollado proyectos y se encuentren en proceso de consolidación profesional. Las candidaturas pueden ser individuales o colectivas y los proyectos deberán presentarse en cualquier formato vinculado al arte contemporáneo (visual, audiovisual, digital, poético, sonoro, performático o experimental) a través del trámite electrónico disponible en seu.paeria.cat, dentro del apartado de convocatorias de concursos y premios. El plazo para el desarrollo del proyecto será de seis meses desde la concesión de la beca, y la artista becada deberá entregar una memoria final.

Rosa Siré falleció en diciembre de 2014 a los 67 años. Fue una de las figuras clave de la transición estética en la Lleida de los años sesenta. Fundadora y directiva del grupo artístico denominado de la Plaça de l’Ereta, expuso en La Petite Galerie y la sala Cop d’Ull, dos espacios promotores del arte post-abstracto en los setenta y de los movimientos de vanguardia que se consolidaron en los ochenta. El año 2000 recibió la medalla que otorgaba el Museu Morera, distinción que, fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, criticó por su baja dotación económico y el hecho de tener que ‘regalar’ dos obras a la pinacoteca.