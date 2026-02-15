Agents Rurals duplican en un año las actuaciones de vigilancia en 22 espacios naturales protegidos

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Agentes Rurales duplicaron el año 2025 las actuaciones de vigilancia en espacios naturales con protección especial, con hasta 42.477 intervenciones. El Plan de Refuerzo aplicado durante todo el año pasado también hizo que se duplicaran las denuncias interpuestas por conductos ilícitas, que ascendieron a 2.275, un 125% más, la mayoría relacionadas con la circulación motorizada dentro de lugares donde está prohibido. Destacan las casi 600 denuncias de los Rurales en el área de Barcelona, más del triple que el año anterior. El cuerpo ha hecho balance este domingo de sus actuaciones en Montserrat, uno de los 22 espacios naturales con protección especial en toda Cataluña, desde donde han hecho un llamamiento a disfrutar de los espacios naturales de manera responsable. En concreto, el jefe de la región de la Catalunya Central de los Agentes Rurales, Francesc Coll, ha exhortado a los visitantes a disfrutar de los espacios naturales de manera responsable y respetuosa con el medio. Se acuerda de que no está permitido circular con vehículos motorizados fuera de las pistas forestales autorizadas, hacer fuego en terrenos forestales y en la franja de 500 metros que los rodea sin autorización, que hay que llevarse cualquier desperdicio generado, que sólo es permite aparcar en zonas habilitadas y que los perros tienen que ir ligados para evitar molestias a la fauna y a los rebaños. Ante conductas poco respetuosas con el medio natural, se puede contactar telefónicamente con los Agentes Rurales, y en caso de emergencia medioambiental o de localizar un animal salvaje herido, hay que llamar al 112

Un centenar de efectivos desplegados

El Plan de Refuerzo de la Vigilancia desplegado por los Agentes Rurales ha implicado la tarea de más de un centenar de efectivos en las 22 zonas protegidas durante los periodos de vacaciones, fines de semana y festivos. Los agentes han reforzado las tareas de información, prevención y control los días con más afluencia con el objetivo de hacer compatible el disfrute de los espacios naturales con su protección. Este refuerzo se ha llevado a cabo con presencia diurna y nocturna, mediante patrullas terrestres y marítimas y con el apoyo de medios aéreos y tecnológicos como los drones de vigilancia, que permiten ampliar la capacidad de control en zonas de difícil acceso.

Los 22 espacios protegidos

La vigilancia se ha llevado a cabo a 22 espacios naturales con protección especial de todo el territorio: el PN d’Aigüestortes y el Estany de Sant Maurici, el PN de El Cap de Creus, Les Muntanyes de Prades, el Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter, la Serra del Montsant, el Alt Pirineu, el Delta de l'Ebre, la Serra del Cadí-el Moixeró, los Aiguamolls de l'Alt Empordà, el PN dels Ports, el Massís del Montseny, la Serra de Collserola, el Massís del Garraf, Montserrat, la Serra del Montsec, la Zona Volcànica de la Garrotxa, l'Alta Garrotxa, el Delta del Llobregat, las Capçaleres del Ter y del Freser, el Massís de l'Albera, el PN Sant Llorenç del Munt y el Obac, el Mas de Melons-Alfés.

Se duplican actuaciones y denuncias

El refuerzo de la vigilancia en los espacios naturales ha duplicado en un año las actuaciones de este tipo en los espacios naturales con protección oficial, que han pasado de 20.807 el año 2024 a 42.477, en el 2025. Los incrementos más significativos se han producido en espacios naturales de las Terres de l'Ebre (de 2.296 a 5.850) y en el área de Barcelona (de 2.204 a 5.480).