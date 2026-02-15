El escritor Josep Borrell presenta su obra más serena, ‘Crepuscles’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La librería Caselles acogió ayer la presentación de Crepuscles, el nuevo poemario del escritor Josep Borrell i Figuera (Mollerussa, 1954), publicado recientemente por la editorial Fonoll. El acto reunió a más de 30 personas y contó con la participación del poeta Francesc Pané, autor del prólogo; el periodista Pau Echauz; y el editor y escritor Francesc Canosa, además del propio Borrell.

El libro, que reúne medio centenar de poemas, pretende profundizar acerca del tópico del paso del tiempo. “Habla de las etapas que atravesamos y del significado que adquieren las cosas a medida que la vida avanza”, explica Borrell. “Quiero transmitir que el ciclo de la vida es también el de la naturaleza, y nosotros somos un elemento más de ella”.

Borrell, que opta por tomar una perspectiva serena ante el paso de los años, afirma que “el mensaje del libro es dejarse llevar, aprender a apreciar las cosas que parecen ínfimas”.

Durante la presentación, sus colegas de profesión aprovecharon para recordar su trayectoria, ya que este 2026 se cumplen cuarenta años desde la publicación de su primer libro publicado, Un adulat desig. Además, Borrell destacó especialmente la presencia de varios estudiantes de bachillerato que asistieron al acto. “Es difícil ver gente joven en este tipo de eventos y me hace ilusión”, reconoció el poeta.